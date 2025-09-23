Tecno, Lombardi: Spagna mercato chiave con recenti sviluppi normativi

Tecno

Caterpillar

(Teleborsa) - Ilrappresenta "una" per i fornitori di tecnologie ambientali, strumenti digitali e soluzioni di misurazione e reporting avanzato. Lo afferma, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e tra i principali player nel settore SustainTech, che è già presente in Spagna con laIl Real Decreto 214/2025,e i nuovi strumenti normativi e strategici adottati dal governo spagnolo, stanno dando forma a un vero e proprio ecosistema regolatorio per la sostenibilità: obblighi stringenti su calcolo della Carbon Footprint di Organizzazione (CFO), piani di decarbonizzazione quinquennali con obiettivi quantificati, monitoraggio digitale e trasparenza pubblica spingono le imprese verso una trasformazione profonda. Secondo le stime ufficiali del MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), ispagnole attive in molteplici settori.in questa transizione spicca, al centro di una profonda trasformazione digitale. In questo scenario, in cui la digitalizzazione diventa la via più efficiente per ridurre il carico amministrativo e abbattere i costi di compliance, Tecno si trova in una posizione favorevole grazie alla partnership strategica con Finanzauto, storico distributore diin Spagna.Il posizionamento in Spagna di Tecno si inserisce nellaannunciata al mercato: la crescita nei mercati esteri avviene attraverso partnership solide, integrazione tecnologica e valorizzazione della sostenibilità, in linea con l'approccio data-driven del Gruppo."La Spagna rappresenta per noi uno dei mercati chiave per ampiezza del perimetro regolatorio, maturità industriale e visione ambientale - ha commentatodi Tecno - I recenti sviluppi normativi confermano che la sostenibilità, per le imprese, non è più solo un tema reputazionale, ma un requisito operativo e competitivo. Grazie alla partnership con un attore storico come Finanzauto, abbiamo la possibilità di entrare in questo contesto con un'offerta concreta, riconosciuta sul campo e in linea con le esigenze di digitalizzazione e decarbonizzazione di settori ad alta intensità energetica"."È un: unendo tecnologie proprietarie e alleanze strategiche con partner solidi e radicati nel territorio - ha aggiunto - Continueremo a cogliere le opportunità che emergono dai grandi processi di trasformazione normativa in Europa, offrendo soluzioni digitali scalabili e capaci di generare valore industriale ed economico per i nostri clienti e ritorno per i nostri azionisti".