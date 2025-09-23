Unidata: semestre in linea, focus su clienti importanti corporate e PA

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2025
la performance
di Unidata
è stata "in linea con quella dell'anno precedente
, perché abbiamo avuto un leggerissimo incremento nei ricavi, mentre un maggiore incremento l'abbiamo avuto nell'EBITDA e nell'EBITDA margin. I ricavi sono stati di 49,5 milioni di euro, l'EBITDA Adjusted è stato di 12,7 milioni di euro, +2% anno su anno". Lo ha detto a Teleborsa Roberto Giacometti, Chief Financial Officer e Investor Relator
.
"La cosa principale è la parte finanziaria, perché l'azienda ha prodotto circa 10 milioni e mezzo di free cash flow e ha migliorato la propria posizione netta in 6 mesi di circa 8 milioni di euro - ha spiegato - Quindi comunque l'azienda, anche se non ha avuto una crescita significativa in termini di ricavi, ha avuto una crescita in termine di marginalità e un miglioramento di tutti i parametri di natura finanziaria
".
Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, è "diventata un'azienda a copertura nazionale che si occupa di tanti prodotti, tanti settori, quindi della connettività ai data center, cloud e IoT", ha sottolineato il CEO Renato Brunetti
.
"Nei prossimi periodi, intanto, stiamo consolidando la nostra presenza su gare di pubblica amministrazione che stiamo vincendo, quindi stiamo aprendo l'azienda verso progetti importanti - ha aggiunto - Credo che nei prossimi anni ci sarà una forte trasformazione sia del settore in termini di aggregazione, ma anche le aziende diventeranno sempre più TechCo, piuttosto che TelCo
, quindi dovranno avere una capacità di realizzare progetti, anche dimestichezza con l'informatica, la system integration e poter spaziare su molti campi. Noi abbiamo queste caratteristiche e quello che stiamo facendo ci stiamo ulteriormente organizzando per poter seguire clienti importanti
, quindi passare o crescere verso corporation e pubblica amministrazione, che è un po' la trasformazione che stiamo facendo".