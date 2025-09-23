Milano 17:19
Usa, A settembre PMI manifatturiero cala a 52,0 punti, frenano anche i servizi a 53,9 punti
(Teleborsa) - Frena l'attività manifatturiera degli Stati Uniti, così anche quella dei servizi, nel mese di settembre. La stima flash sull'indice PMI Manifatturiero elaborato da S&P Global indica infatti un livello di 52,0 punti, in calo dai 53,0 punti di agosto e dai 52,2 punti delle stime degli analisti.

L'indicatore si conferma così sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.

In frenata, anche, l'indice del settore terziario, sempre nel mese di settembre. La stima flash sul PMI dei servizi, pubblicata da S&P Global, indica un valore di 53,9 punti, che si confronta con i 54,5 di agosto e con i 54,0 del consensus.

Il PMI composito si attesta dunque a 53,6 punti dai 54,6 precedenti.

