Usa, A settembre PMI manifatturiero cala a 52,0 punti, frenano anche i servizi a 53,9 punti

(Teleborsa) - Frena l'attività manifatturiera degli Stati Uniti, così anche quella dei servizi, nel mese di settembre
. La stima flash
sull'indice PMI Manifatturiero
elaborato da S&P Global indica infatti un livello di 52,0 punti
, in calo dai 53,0 punti di agosto e dai 52,2 punti delle stime degli analisti.
L'indicatore si conferma così sopra la soglia chiave dei 50 punti
, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.
In frenata, anche, l'indice del settore terziario
, sempre nel mese di settembre. La stima flash sul PMI dei servizi, pubblicata da S&P Global, indica un valore di 53,9 punti
, che si confronta con i 54,5 di agosto e con i 54,0 del consensus.
Il PMI composito
si attesta dunque a 53,6 punti
dai 54,6 precedenti.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )