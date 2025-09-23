Usa-Cina, trattative in fasi finali per maxi ordine Boeing

Boeing

(Teleborsa) - Stati Uniti e Cina sono nelle fasi finali dei negoziati, per un maxi ordine di aerei della. Lo ha affermato l', mentre le due Nazioni cercano di sciogliere i legami tesi e di raggiungere un accordo commerciale.Sebbene Perdue non abbia fornito dettagli sull'entità del potenziale ordine, i suoi commenti durante un briefing a Pechino insieme a una delegazione di parlamentari statunitensi in visita hanno indicato che l'accordo verrà concluso rapidamente."Si tratta di un ordine enorme, ed è molto importante per il presidente, per la Boeing e credo lo sia anche per la Cina", ha dichiarato Perdue. "Penso che siamo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane di questa trattativa, e speriamo che si realizzi".Boeing sta lavorando per finalizzare un accordo con la Cina e vendere fino a 500 aeromobili, in una transazione che porrebbe fine alla crisi delle vendite che risale all'ultima visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel 2017, ha scritto Bloomberg il mese scorso.