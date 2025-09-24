Milano 9:03
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Lieve ribasso per il cambio Euro / CAD, che chiude in flessione dello 0,21%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,6097. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,6159. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,6077.


