Analisi Tecnica: USD/YEN del 23/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross americano contro Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 147,829. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 147,48. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 147,363.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
