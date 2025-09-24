Milano 10:10
42.366 -0,26%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 10:10
9.196 -0,30%
Francoforte 10:09
23.606 -0,02%

Banco Desio, determinato requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili MREL

Banche, Finanza
Banco Desio, determinato requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili MREL
(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha ricevuto da Banca d’Italia la notifica della decisione in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL, Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).

Banco Desio dovrà rispettare su base consolidata i seguenti requisiti: MREL in termini di TREA (Total Risk Exposure Amount) pari al 17,81%, escluso il CBR Combined Buffer Requirement (in precedenza 17,76%); MREL in termini di LRE (Leverage Ratio Exposure) pari al 5,34% (in precedenza 5,33%).

Con riferimento al termine a partire dal quale il requisito MREL sarà vincolante, l’Autorità di Vigilanza ha confermato il periodo transitorio fino al 1° gennaio 2027.

Le Autorità non hanno attribuito requisiti addizionali di subordinazione.

Al 30 giugno 2025 Banco Desio presenta coefficienti ampiamente superiori ai requisiti minimi richiesti: il MREL-TREA è pari al 31,73%, mentre il MREL-LRE è pari al 12,03%.
Condividi
```