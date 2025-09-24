Banco Desio, determinato requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili MREL

(Teleborsa) - Banco di Desio e della Brianza ha ricevuto dala notifica della decisione in materia di(MREL, Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).Banco Desio dovrà rispettare su base consolidata i seguenti requisiti: MREL in termini di(Total Risk Exposure Amount) pari al 17,81%, escluso il CBR Combined Buffer Requirement (in precedenza 17,76%); MREL in termini di(Leverage Ratio Exposure) pari al 5,34% (in precedenza 5,33%).Con riferimento al termine a partire dal quale il requisito MREL sarà vincolante, l’Autorità di Vigilanza ha confermato ilLe Autoritàhanno attribuitodi subordinazione.Al 30 giugno 2025 Banco Desio presenta coefficientiai requisiti minimi richiesti: il MREL-TREA è pari al 31,73%, mentre il MREL-LRE è pari al 12,03%.