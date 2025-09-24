Milano 9:07
42.342 -0,32%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:07
9.213 -0,11%
23.587 -0,10%

Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,22%)

Il FTSE MIB scambia in avvio a 42.382,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,22%)
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,22%, dopo aver aperto a 42.382,35 punti.
Condividi
```