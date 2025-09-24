Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 20:45
24.478 -0,41%
Dow Jones 20:45
46.161 -0,29%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Il Dow Jones tratta a 46.192,31 punti

Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,22% alle 19:30
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,22% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 46.192,31 punti.
