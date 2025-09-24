Milano 11:16
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,06%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 15.167,5 Euro

Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un +0,06%, a quota 15.167,5 in apertura.
