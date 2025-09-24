Milano 13:18
42.364 -0,27%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 13:18
9.210 -0,14%
Francoforte 13:17
23.577 -0,15%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,21% alle 13:00

Il FTSE MIB passa di mano a 42.387,56 punti

In breve, Finanza
Milano tratta in ribasso dello 0,21% alle 13:00 e si muove appena sotto la parità a 42.387,56 punti.
