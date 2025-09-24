Milano 17:11
42.505 +0,06%
Nasdaq 17:11
24.544 -0,15%
Dow Jones 17:11
46.287 -0,01%
Londra 17:11
9.259 +0,38%
Francoforte 17:11
23.697 +0,36%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,23% alle 16:00

Il FTSE MIB passa di mano a 42.378,85 punti

In breve, Finanza
Milano tratta in ribasso dello 0,23% alle 16:00 e si muove appena sotto la parità a 42.378,85 punti.
