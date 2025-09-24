Dotstay, accordo con PLAS Group per favorire la ricerca di alloggi per studenti

Dotstay

(Teleborsa) -, società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha siglato un, società proprietaria del marchio, realtà di formazione professionale che opera nel Lazio e in Campania.Grazie all’accordo firmato, glidelle scuole dell’Accademia, Rea Academy (beauty e make-up), DAM Academy (Bachelor of Arts nei settori di cinema, comunicazione, grafica, web, game design e fotografia), VIS Tatoo (tatuaggi e piercing), e AURA Academy (food e cucina), potranno usufruire dei vantaggi proposti da Dotstay.Tra questi, il Servizio Angel completo, che include assistenza online nell’individuazione dell’immobile più idoneo alle esigenze degli allievi, l’Angel Tour da uno, tre o sette giorni mediante cui gli studenti vengono accompagnati nella visita degli immobili preselezionati, traduzione simultanea del contratto di locazione e assistenza per l’attivazione di utenze e servizi e, con un costo aggiuntivo, servizio pick up in aeroporto e attivazione di una SIM card italiana. Tutto questo assicura a studenti, in particolare provenienti dall’estero, un’. Teorema, dal canto proprio, si impegnerà aDotstay tra i propri studenti, con iniziative ad hoc.