EGM, oltre la metà delle società ha un solo provider di ricerca nonostante i benefici sul titolo

FactSet

Casta Diva

Italian Wine Brands

Franchi Umberto Marmi

ALA

Gambero Rosso

Telesia

H-Farm

Neurosoft

Ambromobiliare

Poligrafici Printing

(Teleborsa) - La correlazione tra numero di coperture degli analisti e performance media delle società dell'Euronext Growth Milan (EGM) è "evidente", ma il rapporto causa-effetto è "meno trasparente, in quanto verosimilmente, anche se entrambe le dinamiche sono in gioco". Lo dice a Teleborsa, Vice-President e Head of Research di KT&Partners, che ha condotto una ricerca sulle 200 società quotate sul segmento di Borsa Italiana dedicata alle PMI ad alto potenziale di crescita.Dall'indagine è emerso che il, spesso più per obbligo normativo (introdotto nel 2018) che per scelta strategica, mentre i casi con tre o più provider sono ancora limitati (24 società) e circa 20 emittenti restano ancora senza copertura, in gran parte quotati prima del 2018 o ammessi al segmento PRO, dove la ricerca non è richiesta.I titoli con quattro o più analisti che li seguono hanno registrato undel 24%, chi ha 3 coperture del 10%, chi ne ha 2 registra un ritorno negativo dello 0,3%, chi ha solo 1 copertura (ben 110 società) registra un ritorno negativo del 9% e chi non ha nessuna copertura un ritorno negativo del 10%. Bisogna considerare che le aziende sbarcate sul listino negli ultimi anni si sono trovate ad affrontare un contesto di mercato molto difficile per le small e mid cap, con una crisi di liquidità che si è riflessa anche sui corsi di Borsa.A essere più seguiti, secondo datial 31 luglio elaborati da KT&Partners, sono i titoli(5),(4),(4) e(4). Tra chi è senza copertura, escludendo chi è quotato sul segmento PRO e chi è sospeso da tempo, ci sono"Quando il management di società quotate ci chiede quali siano i benefici concreti di avere uno o più provider di ricerca, la risposta più immediata riguarda la, riducendo le asimmetrie informative, formando dati di consensus più solidi sulle performance aziendali prospettiche e sul valore della società, accrescendo l'indipendenza di giudizio", dice Filippig."Ci sono, e di conseguenza un costo, ma noi solitamente siamo il secondo o il terzo provider che segue un titolo, e in questi casi troviamo dei clienti che vedono il valore e i vantaggi di avere una buona ricerca", dice l'analista di KT&Partners, società che si distingue in quanto tra i pochissimi provider indipendenti e tra quelli con il maggior numero di coperture.L'Euronext Growth Milan è ormai popolato da numerosi soggetti che fanno ricerche sui titoli, nella quasi totalità dei casi italiani dopo che negli ultimi anni alcuni broker esteri hanno abbandonato il segmento per la poca liquidità e altre scelte commerciali. La. Nel caso di KT&Partners, la ricerca è sponsorizzata dalla società, ma non essendo una SIM (e quindi non ricoprendo anche il ruolo di Specialist, EGA o Corporate Broker) i suoi conflitti d'interesse risultano più limitati."L'interesse per la ricerca sulle società quotate va anche a fasi di mercato - afferma, fondatore e CEO di KT&Partners - Quando magari c'è interesse su un cluster di capitalizzazione e gli investitori devono fare una selezione, vanno a guardare le ricerche sulle società, o magari quando i multipli sono bassi e hanno bisogno di analizzare bene le società per scovare quelle su cui investire: in questi casi, chi è più coperto dagli analisti ha più probabilità di essere intercettato. Gli investitori esteri che cercano un determinato tipo di aziende in Europa, e magari ne identificano una interessante in Italia, se vengono in contatto con una ricerca fatta bene magari si mettono in contatto con la società, perché"."Un aspetto da non dimenticare è che, quindi un emittente attento ad aggiornare il mercato è probabile sia più liquido e che generi interesse", aggiunge Tempestini.