eVISO, ricavi e gross margin in forte crescita nel 2024-25 e risultato netto stabile

eVISO

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio al 30 giugno 2025 con, in aumento del 41% rispetto a 224,3 milioni dell’anno precedente per effetto dell’incremento dei volumi in tutti i canali serviti e del lieve aumento del prezzo dell’energia, che è passato da 102 €/MWh nel periodo luglio 2023 – giugno 2024 a 115 €/MWh nel periodo luglio 2024 – giugno 2025.Ilsi assesta a 20,1 milioni, in aumento del 12% rispetto ai 18,0 milioni registrati nel periodo luglio 2023 – giugno 2024, grazie all’aumento dei volumi in tutti i canali e della base clienti.L'ammonta a 10,5 milioni, in calo del 5% rispetto agli 11,0 milioni dell’esercizio precedente, per effetto dei maggiori costi per la crescita sostenuti in attività di marketing e sviluppo commerciale, interamente spesati nell’esercizio. Infatti, l’al netto dei soli costi operativi (con esclusione dei costi per la crescita) si è attestato a 14,1 milioni, in aumento del 6% rispetto a 13,3 milioni dell’esercizio precedente.Ilè pari a 4,9 milioni, in linea rispetto all’esercizio precedente.Larisulta positiva (cassa) per 9,2 milioni, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta positiva di circa 9,8 milioni al 31 marzo 2025 e positiva per 11,5 milioni al 30 giugno 2024.Nel periodo gliimmateriali, pari a 2,4 milioni, si sono concentrati sullo sviluppo della piattaforma proprietaria (1,9 milioni). Gli investimenti materiali, per complessivi 0,6 milioni, sono in larga parte riconducibili alla costruzione della nuova sede societaria.Sarà sottoposta all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un, per un importo complessivo di circa 1,4 milioni. Lo stacco cedola è previsto in data 24 novembre 2025 (record date il 25 novembre 2025) e pagamento a partire dal 26 novembre 2025.