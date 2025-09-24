Francoforte: andamento rialzista per Nordex

(Teleborsa) - Avanza Nordex
, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Nordex
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,99%, rispetto a +0,47% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di medio periodo di Nordex
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 21,64 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 22,2, mentre il primo supporto è stimato a 21,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)