Milano 13:19
42.357 -0,28%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 13:19
9.210 -0,15%
Francoforte 13:18
23.575 -0,15%

Francoforte: andamento rialzista per Nordex

(Teleborsa) - Avanza Nordex, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,99%, rispetto a +0,47% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di medio periodo di Nordex ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 21,64 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 22,2, mentre il primo supporto è stimato a 21,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
