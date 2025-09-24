Milano 11:18
42.366 -0,26%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:18
9.211 -0,13%
Francoforte 11:16
23.578 -0,14%

Francoforte: Lanxess si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Lanxess si muove verso il basso
Scende sul mercato la compagnia chimica tedesca, che soffre con un calo del 5,06%.
Condividi
```