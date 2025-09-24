Milano 13:19
42.356 -0,29%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 13:20
9.210 -0,15%
Francoforte 13:19
23.573 -0,16%

Francoforte: positiva la giornata per Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Nordex
Seduta positiva per Nordex, che avanza bene del 2,00%.
Condividi
```