Milano
9:09
42.291
-0,44%
Nasdaq
23-set
24.580
0,00%
Dow Jones
23-set
46.293
-0,19%
Londra
9:09
9.210
-0,14%
Francoforte
9:09
23.582
-0,12%
Mercoledì 24 Settembre 2025, ore 09.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Giappone, PMI manifatturiero in settembre
Giappone, PMI manifatturiero in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
24 settembre 2025 - 08.45
Giappone,
PMI manifatturiero in settembre pari a 48,4 punti
, in calo rispetto al precedente 49,7 punti (la previsione era 49,5 punti).
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Giappone, PMI manifatturiero in agosto
PMI manifatturiero USA in settembre
Unione Europea, PMI manifatturiero in settembre
Giappone, PMI manifatturiero agosto sotto il preliminare a 49,7 punti
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 23 settembre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'1 settembre 2025
Usa, A settembre PMI manifatturiero cala a 52,0 punti, frenano anche i servizi a 53,9 punti
Giappone, PMI manifattura settembre scende a 48,4 punti
USA, PMI manifatturiero in agosto
PMI manifatturiero Unione Europea in agosto
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto