IA e impatti sull'industria, seminario il 29 settembre: focus su opportunità e scenari

(Teleborsa) - Un'occasione di confronto sul tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sul settore industriale.
L’adozione di strumenti di intelligenza artificiale sta trasformando processi e strategie, anche nelle piccole e medie imprese, ampliandone le opportunità di
crescita e di innovazione: Start Magazine,
in collaborazione con Icinn, organizza il seminario “L’intelligenza artificiale per l’industria”,
presso gli studi di ENI.
Se ne parlerà lunedì 29 settembre alle 15.30 con: Alessandra Fidanzi, H
ead of Data, AI & Agile Experience Center of Excellence
di Eni; Fabio Pammolli
, presidente di AI4I e professore di Economia e Finanza al Politecnico di Milano.
Il seminario fa parte del ciclo “AI alla prova dei fatti”,
promosso da Start Magazine e da ICINN – Istituto per la Cultura dell’Innovazione, in collaborazione con Eni e Amplifon.
L’incontro - che sarà moderato dalla giornalista Maria Scopece - sarà trasmesso in diretta su Startmag.it e sul canale YouTube di Start Magazine.