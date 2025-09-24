Milano 17:11
IA e impatti sull'industria, seminario il 29 settembre: focus su opportunità e scenari

Economia
(Teleborsa) - Un'occasione di confronto sul tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sul settore industriale. L’adozione di strumenti di intelligenza artificiale sta trasformando processi e strategie, anche nelle piccole e medie imprese, ampliandone le opportunità di
crescita e di innovazione: Start Magazine, in collaborazione con Icinn, organizza il seminario “L’intelligenza artificiale per l’industria”, presso gli studi di ENI.

Se ne parlerà lunedì 29 settembre alle 15.30 con: Alessandra Fidanzi, Head of Data, AI & Agile Experience Center of Excellence
di Eni; Fabio Pammolli, presidente di AI4I e professore di Economia e Finanza al Politecnico di Milano.

Il seminario fa parte del ciclo “AI alla prova dei fatti”, promosso da Start Magazine e da ICINN – Istituto per la Cultura dell’Innovazione, in collaborazione con Eni e Amplifon.

L’incontro - che sarà moderato dalla giornalista Maria Scopece - sarà trasmesso in diretta su Startmag.it e sul canale YouTube di Start
Magazine.
