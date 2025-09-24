Impianti, vince gara da 200mila euro per fornitura droni a un Corpo della Polizia dello Stato

Impianti

(Teleborsa) -si è aggiudicata una gara pubblica indetta da unattivo nell’ambito dell’Emergenza & Soccorso, per la fornitura di(SAPR – droni), per un valore complessivo superiore a 200.000 euro. Tale ordinesarà evaso, indicativamente, nel corso del quarto trimestre 2025.Questa prima fornitura rappresenta l’per finalità di sicurezza, monitoraggio, trasporto e logistica, settori in cui Impianti è pronta a giocare un ruolo da protagonista., Founder e CEO di Impianti ha così commentato: “In Impianti siamo estremamente orgogliosi di questo risultato, che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni nel campo dell’innovazione tecnologica applicata alla sicurezza. Essere stati scelti da un ente pubblico di primo piano conferma la fiducia nelle nostre soluzioni e nella nostra visione. Questo è solo l’inizio: crediamo fortemente nel potenziale dei sistemi a pilotaggio remoto e siamo pronti a contribuire attivamente alla trasformazione digitale dei servizi per l’emergenza e la sicurezza, con passione, competenza e un forte spirito di innovazione”.