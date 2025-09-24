Londra: positiva la giornata per Babcock International

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Babcock International
, con una variazione percentuale del 2,12%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Babcock International
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Babcock International
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Babcock International
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 12,12 sterline. Primo supporto a 11,91. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 11,78.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)