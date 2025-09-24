Milano 13:20
Londra: positiva la giornata per Babcock International
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Babcock International, con una variazione percentuale del 2,12%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Babcock International rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Babcock International. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Babcock International evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 12,12 sterline. Primo supporto a 11,91. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 11,78.

