Micron, guidance sopra le attese dopo esercizio 2025 record

(Teleborsa) - Micron Technology
, colosso statunitense del campo dei semiconduttori, ha chiuso il quarto trimestre
dell'anno fiscale 2025 (terminato il 28 agosto 2025) con ricavi
pari a 11,32 miliardi di dollari, rispetto ai 9,30 miliardi di dollari del trimestre precedente e ai 7,75 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.
L'utile netto
è stato di 3,20 miliardi di dollari, pari a 2,83 dollari per azione, mentre l'utile netto rettificato
è stato di 3,47 miliardi di dollari, pari a 3,03 dollari per azione (sopra gli 1,18 dollari dello stesso periodo dello scorso anno e sopra le attese degli analisti.
Nell'intero anno
la società ha registrato ricavi pari a 37,38 miliardi di dollari, utile netto di 8,54 miliardi di dollari e utile netto rettificato di 9,47 miliardi di dollari.
"Micron ha chiuso un esercizio da record con una performance eccezionale nel quarto trimestre, sottolineando la nostra leadership in tecnologia, prodotti ed esecuzione operativa - ha dichiarato il CEO Sanjay Mehrotra
- Nell'anno fiscale 2025, abbiamo raggiunto massimi storici nel nostro business dei data center e stiamo entrando nell'anno fiscale 2026 con un forte slancio e con il nostro portafoglio più competitivo di sempre. Essendo l'unico produttore di memorie con sede negli Stati Uniti, Micron è in una posizione unica per capitalizzare le opportunità future dell'intelligenza artificiale".
Gli investimenti
in spese in conto capitale netti sono stati pari a 4,93 miliardi di dollari per il quarto trimestre del 2025 e a 13,80 miliardi di dollari per l'intero anno 2025. Il free cash flow
rettificato è stato pari a 803 milioni di dollari per il quarto trimestre del 2025 e a 3,72 miliardi di dollari per l'intero anno 2025. Micron ha chiuso l'anno con liquidità, investimenti negoziabili e liquidità vincolata pari a 11,94 miliardi di dollari. Il board ha dichiarato un dividendo
trimestrale di 0,115 dollari per azione, pagabile in contanti il ??21 ottobre 2025, agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 3 ottobre 2025.
Micron ha previsto un ricavi per il primo trimestre
dell'anno fiscale 2026 di 12,50 miliardi di dollari, più o meno 300 milioni, un margine lordo rettificato del 51,5% e un utile per azione a 3,56 dollari, più o meno 0,15 dollari. La guidance è sopra le attese del mercato.