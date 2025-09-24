Milano 11:19
42.373 -0,25%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:19
9.212 -0,12%
Francoforte 11:18
23.581 -0,13%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Carrefour

Parigi: nuovo spunto rialzista per Carrefour
Balza in avanti il colosso della grande distribuzione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.
