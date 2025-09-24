Patuelli (ABI): banche non hanno rendite di posizione

(Teleborsa) - "Lper crisi di imprese e del debito sovrano, recessioni, epidemie, catastrofi naturali, guerre, cui hanno fatto e fanno fronte con grandi aumenti di capitale, accantonamenti e ristrutturazioni sempre socialmente rispettose e realizzate con costruttivi accordi con le Rappresentanze Sindacali". Lo ha affermatopresidente dell'Abi durante la su Lectio Magistralis all'università Link, a Roma. "Salvo nel caso di una sola banca nazionalizzata, le banche in Italia hanno dovuto farsi carico delle forzate risoluzioni e degli altri oneri delle crisi e dei salvataggi di banche concorrenti - ha rilevato -. Indispensabile, ma in Europa servono regole più flessibili per la ristrutturazione dei crediti deteriorati. "Per l'economia i rischi internazionali sono nuovamente cresciuti anche con crescenti problematiche nei cambi. Vi sono nuovi rischi di deterioramento del credito - ha avvertito - che necessitano di sempre prudenziali accantonamenti per il rafforzamento anche prospettico della solidità patrimoniale delle banche, premessa di economia solida". "Le banche - ha detto ancora Patuelli - debbono essere solide per accompagnare la crescita economica e affrontare le stagnazioni e le recessioni, per affrontare possibili crisi dei debiti sovrani e ogni criticità, per superare gli stress test della Vigilanza e per prepararsi in anticipo ai requisiti patrimoniali delle regole di 'Basilea'. Le banche debbono essere sempre molto solide anche in liquidità, soprattutto in presenza delle nuovissime tecnologie: negli Usa le crisi bancarie degli scorsi anni sono state crisi di liquidità". Secondo il presidente dell'Abi occorrono però "regole più flessibili per banche, imprese e famiglie per ristrutturare i crediti deteriorati:"Il risparmio è energia fondamentale per lo sviluppo e l'occupazione: occorre ridurre rapidamente la pressione fiscale sul risparmio investito a medio e lungo termine", sottolinea Patuelli. Gli investimenti del risparmio nell'economia produttiva non producono rendite, ma rendimenti più o meno basati sul rischio. Occorre distinguere i rendimenti di investimenti a medio e lungo termine - ha detto - rispetto alle operazioni speculative a brevissimo termine"."Il betenendo conto anche di altri parametri quali la sicurezza, la salute, la crescita del 'capitale umano', la qualità della vita sociale e del lavoro". "Ogni progresso del mondo economico non può considerarsi tale se misurato solo su parametri di quantità e di efficacia nel produrre profitto - ha proseguito - ma va commisurato anche alle qualità delle vite che produce e dell'estensione del benessere, non solo materiale, che diffonde". "Il profitto va perseguito, rileva la Dottrina sociale della Chiesa, ma mai 'a ogni costo', né come elemento totalizzante. Il profitto, 'fattore intrinsecamente necessario a ogni sistema economico' va coniugato con la responsabilità sociale". Secondo Patuelli "guadagno e solidarietà non sono antagonisti in un circuito virtuoso che deve scaturire anche da tutte le potenzialità positive dei mercati. Cosìinfine, conclude Patuelli "La difficile 'arte' del banchiere impone obblighi giuridici ed etici,