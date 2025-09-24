Piazza Affari: in calo Banca MPS

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'istituto di Rocca Salimbeni
, che presenta una flessione dell'1,98% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monte Paschi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Banca Monte dei Paschi
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,756 Euro. Prima resistenza a 7,922. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,693.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)