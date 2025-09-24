Milano 11:21
42.367 -0,26%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:21
9.211 -0,13%
Francoforte 11:20
23.580 -0,13%

Piazza Affari: in calo Banca MPS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Banca MPS
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'istituto di Rocca Salimbeni, che presenta una flessione dell'1,98% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monte Paschi, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Banca Monte dei Paschi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,756 Euro. Prima resistenza a 7,922. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,693.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
