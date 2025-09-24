Milano 13:22
42.359 -0,28%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 13:22
9.209 -0,16%
Francoforte 13:21
23.574 -0,16%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca MPS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca MPS
Composto ribasso per l'istituto di Rocca Salimbeni, in flessione del 2,01% sui valori precedenti.
Condividi
```