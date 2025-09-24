Pirelli, Unicorn Mobility fornisce al Comune di Brescia 43 e-bike per i dipendenti pubblici

(Teleborsa) - Unicorn Mobility
, startup innovativa che promuove la mobilità sostenibile in collaborazione con Pirelli
, ha siglato un accordo con il Comune di Brescia
per una prima fornitura di 43 ebike
da destinare ai funzionari pubblici per gli spostamenti lavorativi.
Per Unicorn Mobility la partnership con il Comune di Brescia inaugura una nuova fase del business B2B
che, dopo l’accordo con Pirelli, sta crescendo velocemente e vede oggi la prima collaborazione con un ente pubblico.
Il servizio consta nella fornitura di 43 ebike a marchio Pirelli | Unicorn Mobility, dotate di casco, GPS e sistema di allarme integrati. Di queste, una parte verrà messa a disposizione dei dipendenti comunali
negli uffici in modalità sharing, mentre della parte restante ciascun veicolo verrà assegnato a singoli funzionari
in seguito all’emissione di un bando interno
da parte del Municipio.
Tramite l’App proprietaria sviluppata da Unicorn Mobility, le ebike sono facilmente localizzabili
e gestibili.