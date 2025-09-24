Sanofi impegna altri 625 milioni di dollari in Sanofi Ventures per investimenti biotech

(Teleborsa) - Sanofi Ventures
ha annunciato un ulteriore impegno di capitale pluriennale di 625 milioni di dollari da parte di Sanofi
, portando i suoi assets under management totali a oltre 1,4 miliardi di dollari. Questo nuovo impegno nel fondo di venture capital evergreen si basa su oltre un decennio di investimenti in aziende innovative nei settori biotecnologico e della salute digitale, in linea con gli obiettivi di crescita a lungo termine del colosso farmaceutico francese Sanofi
.
"Questo nuovo, significativo impegno di capitale riflette la nostra ferma convinzione che alcune delle più importanti innovazioni mediche nascano nelle aziende early-stage - ha dichiarato Paul Hudson, CEO di Sanofi
- Con una comprovata esperienza di successi strategici e exit di successo, Sanofi Ventures è diventata un potente motore per il progresso scientifico e la crescita strategica".
Dalla sua creazione nel 2012, il fondo ha investito oltre 800 milioni di dollari in più di 70 aziende
innovative nei settori biotecnologico e della salute digitale. Il team guida gli investimenti in tutte le fasi del ciclo di vita delle aziende private, dalla fase seed al crossover, fa parte dei consigli di amministrazione e partecipa a IPO.
"La solida performance del nostro fondo, che include tre uscite realizzate nel 2024 da aziende con un valore di acquisizione complessivo di 3,25 miliardi di dollari,
convalida la nostra struttura evergreen e il nostro approccio all'identificazione e al supporto di aziende all'avanguardia nell'innovazione medica", ha affermato Jason Hafler, Managing Director di Sanofi Ventures.