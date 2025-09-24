TenneT Germany, governo olandese vende 46% a tre investitori per 9,5 miliardi di euro

BNP Paribas

(Teleborsa) - Ilha raggiunto una un consorzio di investitori per 9,5 miliardi di euro. Con questa transazione, TenneT e il suo unico azionista garantiscono allo Stato olandese il fabbisogno di capitale per l'espansione della rete ad alta tensione di TenneT Germania negli anni a venire.Il deal assegna a TenneT Germania unin assenza di liquidità e debiti, che implica un multiplo EV/RAB di 1,09 e un equity value pre-money di 10,4 miliardi di euro al 31 dicembre 2025.Sono previste quote di partecipazione post-money di TenneT Holding pari a circa il 54% e del 46% per gli investitori.(che investe per conto del fondo pensione olandese ABP) ha dichiarato in un comunicato che avrebbe acquisito una partecipazione di circa l'11% in TenneT Germania.(NBIM) ha dichiarato di acquistare il 21,8%, il che lascerebbe al fondo sovrano di Singaporela restante quota del 46% alla base dell'accordo."Siamo davvero lieti di aver trovato una soluzione strutturale per il fabbisogno di capitale di TenneT Germania e non vedo l'ora di collaborare con questi investitori di grande reputazione - ha commentato Manon van Beek, CEO di TenneT Holding - Con questa soluzione di finanziamento,, un attore chiave nell'integrazione di sistemi, nei collegamenti eolici offshore e nell'innovazione di mercato. Questo annuncio segna la fine di unall'interno del gruppo, implementato una nuova struttura di finanziamento per TenneT Paesi Bassi e ottenuto finanziamenti azionari per TenneT Germania".Lohain TenneT Germania e sia TenneT che lo Stato olandese hanno dichiarato di essere aperti a tale ipotesi. Di conseguenza, TenneT intende avviare nel prossimo periodo trattative con Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), che agisce per conto dello Stato tedesco, in merito a tale potenziale investimento da parte di KfW in TenneT Germania, insieme a TenneT e agli investitori istituzionali.Ad, TenneT ha annunciato unain base alla quale TenneT Paesi Bassi raccoglierà i fondi necessari per la società olandese. TSO e TenneT Germania per il business TSO tedesco. Il primo passo verso una struttura di finanziamento indipendente per TenneT Germania è stata la sottoscrizione di una Revolving Credit Facilityconcome sottoscrittori.