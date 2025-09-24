Milano 13:23
42.347 -0,31%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 13:23
9.208 -0,17%
Francoforte 13:22
23.572 -0,17%

USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 19 settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 19 settembre
USA, Richieste mutui nella settimana del 19 settembre su base settimanale (WoW) +0,6%, in calo rispetto al precedente +29,7%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```