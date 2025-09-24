Zest, ricavi in calo nel primo semestre ed Ebitda operativo ancora negativo

Zest

(Teleborsa) -- società attiva nello sviluppo di startup innovative, nata dalla fusione di due società precedentemente quotate - Digital Magics e LVenture Group, ha chiuso il primo semestre 2025 conpari a, in calo si 575mila euro rispetto ai dati adjusted del primo semestre 2024.I valori adjusted 2024 ipotizzano che la fusione abbia avuto efficacia in data 1 gennaio 2024 (anzichè il 1° aprile 2024), includendo pertanto anche i risultati del primo trimestre di LVenture Group.L’è negativo per 691 mila euro, ma in netto miglioramento per 1,64 milioni rispetto allo stesso semestre dell'esercizio precedente. L’è positivo per 232 euro beneficiando del risultato della gestione degli investimenti relativo a strumenti per i quali non è stata esercitata l’OCI Option.Il conto economico chiude con unadi 330 mila euro rispetto all'utile di 7,75 milioni al 30 giugno 2024.Ilrisulta composto da oltre 240 partecipazioni di cui il 20% operanti nel settore Fintech&Insurance, 12% in Cleantech, 19% in Smart Cities&Factory, 5% Food&Agriculture, 19% Lifestyle&Culture, 19% Data&Digitization, 6% Health&Lifescience.Glieffettuati nel corso del primo semestre 2025 sono pari a 1,4 milioni in 23 operazioni.L’del Gruppo è pari a 5,6 milioni rispetto a 6,92 milioni di fine anno 2024.