EGLA, Kepler Cheuvreux taglia target price con 2026 che rimane difficile

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha tagliato a 1,15 euro
per azione (dai precedenti 1,25 euro) il target price
sul EuroGroup Laminations
(EGLA), società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, confermando la raccomandazione
"Hold
" visto l'upside nullo.
Gli analisti scrivono che i risultati dell'esercizio 2025
sono stati deludenti
, con un EBITDA rettificato in calo del 23,5%, un mix prezzi/vendite negativo e una pressione sui margini (margine EBITDA: -260 punti base su base annua). Si è registrata una perdita netta di 1,7 milioni di euro, rispetto a un utile netto di 31,1 milioni di euro nel 2024. Nonostante un certo miglioramento del FCF (miglioramento del capitale circolante netto), il NFP/EBITDA ratio è peggiorato da 1,9x a 2,5x. La guidance indica un calo significativo dei ricavi, principalmente nel primo semestre
, trainato dalla mobilità elettrica in Nord America. La riduzione dei costi dovrebbe proteggere i margini, mentre il capex dovrebbe diminuire e il capitale circolante netto dovrebbe rimanere sotto controllo, portando a un FCF positivo.
Kepler Cheuvreux ha tagliato le stime
sui ricavi per l'esercizio 2026 del 1,6%, l'EBITDA del 5,2%, l'EBIT del 19,5% e prevede una perdita netta maggiore. Si aspetta che il rapporto NFP/EBITDA rimanga a 2,5x.