Asos, EBITDA rettificato balza del 50% nel primo semestre nonostante calo GMV

(Teleborsa) - Asos , rivenditore britannico di moda e cosmesi, ha comunicato che il GMV è diminuito del 9% su base annua nel primo semestre al 1° marzo 2026, con un miglioramento trimestrale sequenziale di +4 punti percentuali dal quarto trimestre 2025 al primo trimestre 2026, seguito da un ulteriore +2 punti percentuali nel secondo trimestre 2026. I miglioramenti sono stati registrati nei mercati principali (Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Francia) e nelle categorie in cui si sono concentrate le iniziative.



Il margine lordo rettificato è aumentato di 330 punti base su base annua, raggiungendo il 48,5%, a dimostrazione del successo derivante dall'implementazione del nuovo modello commerciale e dalla costante espansione del modello di gestione flessibile degli ordini. L'EBITDA rettificato è cresciuto di circa il 50% su base annua, includendo l'impatto negativo dei dazi IEEPA, grazie al miglioramento del margine lordo, alla riduzione del tasso di resi e al mantenimento della disciplina dei costi.



"Il nostro primo semestre mostra continui progressi nell'attuazione delle nostre priorità strategiche in termini di Prodotti di Moda Rilevanti, Esperienza di Shopping Ispiratrice e Modello Operativo Efficiente - ha detto il CEO José Antonio Ramos Calamonte - Il risultato è stato un aumento di circa il 50% su base annua della redditività sottostante. I miglioramenti apportati all'esperienza del cliente, inclusa la nostra app rinnovata, stanno aiutando le persone a trovare non solo articoli, ma veri e propri outfit, creati appositamente per loro. Stiamo registrando un miglioramento nella crescita di nuovi clienti e una solida performance nel nostro settore abbigliamento femminile, entrambi indicatori incoraggianti per la crescita delle vendite. Con un ritmo accelerato di iniziative ancora da implementare quest'anno, siamo ben posizionati per offrire ulteriori miglioramenti ai clienti e all'azienda, poiché il nostro obiettivo rimane quello di una crescita sostenibile e redditizia"



L'azienda ribadisce le proprie previsioni per l'esercizio 2026: il GMV mostrerà una traiettoria di miglioramento per tutto l'anno, con un incremento di 3-4 punti percentuali rispetto al fatturato; il margine lordo migliorerà di almeno 100 punti base, raggiungendo il 48-50%. EBITDA rettificato compreso tra 150 e 180 milioni di sterline; free cash flow sostanzialmente neutro.

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