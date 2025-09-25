ABC Company, completata acquisizione partecipazione TWY

(Teleborsa) - ABC Company
ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione in TWY
, società con sede a Milano impegnata da anni nello sviluppo di soluzioni evolute per la relazione con il cliente, che integrano tecnologie, automazione, intelligenza artificiale, canali omnicanali, attenzione all’esperienza del cliente e all’efficienza operativa. TWY opera con clienti nei settori Finance, Insurance, Utilities, GDO, E-commerce & Retail, offrendo piattaforme integrate che valorizzano tecnologia, automazione, employee experience e sostenibilità.
L’operazione, annunciata lo scorso 8 agosto
, è stata realizzata attraverso BeTwy
, veicolo societario costituito per l’occasione e destinato ad acquisire il 100% di TWY. BeTwy è partecipata per il 35% da ABC Digital
(“ABC Digital” o il “Club Deal”), promosso e guidato da ABC Company, e per il 65% da Call2Net
, controllata dai soci che hanno storicamente guidato lo sviluppo dell’azienda.
L’acquisizione è stata strutturata come un’operazione di leveraged buy-out
(“LBO”), che ha combinato capitale proprio e finanziamento bancario. La componente di equity riconducibile ad ABC Digital
ammonta a circa 12 milioni euro
(comprensivo della quota di earn – out), di cui – a termine - circa 5 milioni sottoscritti da ABC Company e per la differenza da investitori terzi.
Il finanziamento è stato erogato a BeTwy, nell’ambito dell’operazione di LBO, unicamente da Crédit Agricole Italia, che ha affiancato il veicolo societario nella strutturazione e finalizzazione della transazione.(Foto: Scott Graham su Unsplash)