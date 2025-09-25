AI e Partite Iva: 8 su 10 la utilizzano per essere più competitivi

(Teleborsa) -e, di questi, sei su dieci ne fa uso più volte a settimana o su base quotidiana per velocizzare il lavoro e ed essere più competitivi. Per circa metà delle Partite Iva l’utilizzo dell’AI farebbe infatti risparmiare un minimo di 260 ore di lavoro all’anno fino a picchi di oltre 500, soprattutto per quanto riguarda la scrittura di testi e le ricerche. Non mancano i timori: il 22% teme che l’AI possa sostituire alcune professioni, mentre molti segnalano il rischio di perdere competenze personali delegando troppi compiti alle macchine.È la fotografia scattata da un’indagine condotta dalla tech companyche ha coinvolto 1150 professionisti in Partita Iva, in prevalenza impegnati in professioni consulenziali, digitali e ordinistiche, per comprendere quanto algoritmi e generatori di contenuti stiano effettivamente entrando nella quotidianità dei freelance. Si tratta, ad esempio, di marketer e comunicatori, grafici, videomaker, fotografi, sviluppatori in ambito tecnologico, creator e social media manager, ma anche psicologi, avvocati, ingegneri, giornalisti e commercialisti. Il restante 30% si divide tra artigianato, commercio, formazione e professioni legate all’arte o al benessere.Sul podio degli utilizzi di queste tecnologie,, dagli articoli sui blog ai post sui social, dalle email a colleghi e clienti alle presentazioni o ai preventivi. Seguono, nel 23% dei casi, le ricerche più o meno complesse e le più strutturate analisi di scenario. In terza posizione a pari merito 10%, per la pianificazione del lavoro e la creazione di contenuti visivi come foto, video e grafiche. Accanto ai principali usi, strettamente operativi, compare anche un 8% che chiede all’AI idee e consigli su come crescere professionalmente e acquisire più clienti, delegando quindi aspetti più strategici.Secondo il 30% degli intervistatielocizzando il lavoro e consentendo così di concentrarsi su attività più impegnative sul piano della creatività e della pianificazione. Un supporto tanto cruciale che per il 20% è assimilabile a una persona o a un team alle proprie dipendenze, meno costoso e più affidabile nella presenza e nella reattività. Discorso diverso per quanto riguarda la qualità dei contenuti, che vengono generalmente ricontrollati e affinati. Le principali difficoltà nell’utilizzo dell’AI riguardano soprattutto tre aspetti: conoscere tutti gli strumenti disponibili e capire quali siano i più utili (19%), affrontarne il costo (15%) e trovare il tempo necessario per imparare a usarli correttamente (13%).Per 3 utilizzatori su 10 si corre il rischio di perdere alcune skill personali col passare del tempo, per il 20% il timore principale è invece non riuscire a tenere il passo con l’evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione. Solo il 22% è preoccupato che l’AI possa concretamente sostituire l’essere umano nel lavoro entro pochi anni, più che per le capacità dell’AI in sé, per la percezione che clienti e mercato potrebbero avere nel considerarla un’alternativa al lavoro di un professionista.l’appiattimento dell’offerta, la tutela della proprietà intellettuale di quanto dato in pasto e restituito dall’AI e la questione della privacy. Tre liberi professionisti su dieci, invece, non segnalano alcun tipo di timore e guardano con ottimismo agli sviluppi del mercato.ai liberi professionisti di lavorare più velocemente, abbattere alcuni costi e competere con realtà più grandi e strutturate, offrendo magari anche servizi di qualità migliore. L’amore per la propria libertà, la capacità di reinventarsi, l’abitudine a operare senza una struttura alle spalle e il ‘tocco personale’ che caratterizza chi lavora in autonomia faranno sì che l’AI resti sempre un supporto. Utile, e a volte necessario,afferma