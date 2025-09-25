AI e Partite Iva: 8 su 10 la utilizzano per essere più competitivi

(Teleborsa) - L’80% dei liberi professionisti in Italia usa l’intelligenza artificiale nel proprio lavoro
e, di questi, sei su dieci ne fa uso più volte a settimana o su base quotidiana per velocizzare il lavoro e ed essere più competitivi. Per circa metà delle Partite Iva l’utilizzo dell’AI farebbe infatti risparmiare un minimo di 260 ore di lavoro all’anno fino a picchi di oltre 500, soprattutto per quanto riguarda la scrittura di testi e le ricerche. Non mancano i timori: il 22% teme che l’AI possa sostituire alcune professioni, mentre molti segnalano il rischio di perdere competenze personali delegando troppi compiti alle macchine.
È la fotografia scattata da un’indagine condotta dalla tech company Fiscozen,
che ha coinvolto 1150 professionisti in Partita Iva, in prevalenza impegnati in professioni consulenziali, digitali e ordinistiche, per comprendere quanto algoritmi e generatori di contenuti stiano effettivamente entrando nella quotidianità dei freelance. Si tratta, ad esempio, di marketer e comunicatori, grafici, videomaker, fotografi, sviluppatori in ambito tecnologico, creator e social media manager, ma anche psicologi, avvocati, ingegneri, giornalisti e commercialisti. Il restante 30% si divide tra artigianato, commercio, formazione e professioni legate all’arte o al benessere.
Sul podio degli utilizzi di queste tecnologie, trionfa con il 43% dei casi la produzione di contenuti testuali
, dagli articoli sui blog ai post sui social, dalle email a colleghi e clienti alle presentazioni o ai preventivi. Seguono, nel 23% dei casi, le ricerche più o meno complesse e le più strutturate analisi di scenario. In terza posizione a pari merito 10%, per la pianificazione del lavoro e la creazione di contenuti visivi come foto, video e grafiche. Accanto ai principali usi, strettamente operativi, compare anche un 8% che chiede all’AI idee e consigli su come crescere professionalmente e acquisire più clienti, delegando quindi aspetti più strategici.
Secondo il 30% degli intervistati, il ricorso all’AI farebbe risparmiare oltre 5 ore di tempo a settimana e per un altro 15% addirittura più di dieci, v
elocizzando il lavoro e consentendo così di concentrarsi su attività più impegnative sul piano della creatività e della pianificazione. Un supporto tanto cruciale che per il 20% è assimilabile a una persona o a un team alle proprie dipendenze, meno costoso e più affidabile nella presenza e nella reattività. Discorso diverso per quanto riguarda la qualità dei contenuti, che vengono generalmente ricontrollati e affinati. Le principali difficoltà nell’utilizzo dell’AI riguardano soprattutto tre aspetti: conoscere tutti gli strumenti disponibili e capire quali siano i più utili (19%), affrontarne il costo (15%) e trovare il tempo necessario per imparare a usarli correttamente (13%).Accanto all’entusiasmo non mancano le preoccupazioni.
Per 3 utilizzatori su 10 si corre il rischio di perdere alcune skill personali col passare del tempo, per il 20% il timore principale è invece non riuscire a tenere il passo con l’evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione. Solo il 22% è preoccupato che l’AI possa concretamente sostituire l’essere umano nel lavoro entro pochi anni, più che per le capacità dell’AI in sé, per la percezione che clienti e mercato potrebbero avere nel considerarla un’alternativa al lavoro di un professionista.Tra le preoccupazioni meno segnalate, ma comunque ampiamente diffuse, compaiono anche:
l’appiattimento dell’offerta, la tutela della proprietà intellettuale di quanto dato in pasto e restituito dall’AI e la questione della privacy. Tre liberi professionisti su dieci, invece, non segnalano alcun tipo di timore e guardano con ottimismo agli sviluppi del mercato.“L’AI consente
ai liberi professionisti di lavorare più velocemente, abbattere alcuni costi e competere con realtà più grandi e strutturate, offrendo magari anche servizi di qualità migliore. L’amore per la propria libertà, la capacità di reinventarsi, l’abitudine a operare senza una struttura alle spalle e il ‘tocco personale’ che caratterizza chi lavora in autonomia faranno sì che l’AI resti sempre un supporto. Utile, e a volte necessario, ma sempre un supporto per potenziare il lavoro e le capacità del professionista”
afferma Enrico Mattiazzi, CEO di Fiscozen.