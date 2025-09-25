Asta BOT 6 mesi, collocati 6,5 miliardi di euro con rendimento in rialzo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) hanelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 25 settembre 2025.In particolare, sono stati collocati 6,5 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 9,41 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,45. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al, ovvero 5 punti base superiori a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 29 luglio 2025.