Eni, collocati due bond a tasso fisso per 2 miliardi di euro. Ordini oltre 7 miliardi

(Teleborsa) - Eni ha lanciato con successo due emissioni obbligazionarie del valore nominale complessivo di 2 miliardi di euro nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note. Le due emissioni, acquistate da investitori istituzionali, sono state collocate sul mercato degli Eurobond e hanno ricevuto ordini complessivi per oltre 7 miliardi di euro da investitori istituzionali principalmente da Regno Unito, Germania, Italia e Francia.



Il prestito obbligazionario della durata di 5 anni (scadenza 26 maggio 2031) è stato collocato per un ammontare di 750 milioni di euro, ad un prezzo di re-offer del 99,465% e pagherà una cedola annua dello 3,500%. Il prestito obbligazionario della durata di 9 anni (scadenza 26 maggio 2035) è stato collocato per un ammontare di 1,25 miliardi di euro, ad un prezzo di re-offer del 98,922% e pagherà una cedola annua dello 4,000%.



Le obbligazioni saranno negoziate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana e della Borsa del Lussemburgo.

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