Milano 9:13
42.225 -0,47%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 9:13
9.214 -0,39%
23.550 -0,49%

Auto, Usa confermano dazi del 15%

con effetto retroattivo al 1° agosto

Economia
Auto, Usa confermano dazi del 15%
(Teleborsa) - Gli Stati Uniti hanno ridotto i dazi sulle importazioni di automobili dall'Unione Europea al 15% con effetto retroattivo al 1° agosto, consolidando così i termini dell'accordo commerciale quadro stipulato dalle due parti quasi due mesi fa.

A partire da oggi, giovedì 25 settembre, secondo quanto prevede l'avviso di notifica visibile sul Registro federale americano,
entrano in vigore le applicazioni delle riduzioni tariffarie previste dall'accordo Ue-Usa sui dazi.

Viene attuato l'ordine esecutivo di Donald Trump del 5 settembre, che prevedeva alcune importanti esenzioni su aeromobili e suoi componenti, farmaci generici e alcuni prodotti chimici. Sul fronte automotive, l'avviso federale - dal titolo "Attuazione di alcuni elementi tariffari dell'accordo quadro Ue-Usa su un'intesa commerciale reciproca, equo ed equilibrato - indica la tariffa del 15% su automobili e parti di ricambio.

La mossa contribuisce ad allentare ulteriormente le tensioni tra Washington e Bruxelles, mentre le due parti lavorano all'attuazione dei dettagli dell'accordo commerciale annunciato in uno dei campi da golf del presidente Trump in Scozia.
Condividi
```