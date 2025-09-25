Auto, Usa confermano dazi del 15%

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti
hanno ridotto i dazi sulle importazioni di automobili dall'Unione Europea
al 15% con effetto retroattivo al 1° agosto,
consolidando così i termini dell'accordo commerciale quadro stipulato dalle due parti quasi due mesi fa.A partire da oggi, giovedì 25 settembre
, secondo quanto prevede l'avviso di notifica visibile sul Registro federale americano,
entrano in vigore le applicazioni delle riduzioni tariffarie previste dall'accordo Ue-Usa sui dazi.
Viene attuato l'ordine esecutivo di Donald Trump
del 5 settembre, che prevedeva alcune importanti esenzioni su aeromobili e suoi componenti, farmaci generici e alcuni prodotti chimici. Sul fronte automotive,
l'avviso federale - dal titolo "Attuazione di alcuni elementi tariffari dell'accordo quadro Ue-Usa su un'intesa commerciale reciproca, equo ed equilibrato - indica la tariffa del 15% su automobili e parti di ricambio.
La mossa contribuisce ad allentare ulteriormente le tensioni tra Washington e Bruxelles,
mentre le due parti lavorano all'attuazione dei dettagli dell'accordo commerciale
annunciato in uno dei campi da golf del presidente Trump in Scozia.