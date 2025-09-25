Milano
12:17
42.343
-0,19%
Nasdaq
24-set
24.504
0,00%
Dow Jones
24-set
46.121
-0,37%
Londra
12:17
9.228
-0,24%
Francoforte
12:17
23.513
-0,65%
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 12.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,13% alle 10:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,13% alle 10:30)
Il FTSE MIB continua gli scambi a 42.370 punti
In breve
,
Finanza
25 settembre 2025 - 10.30
Milano mostra un esiguo -0,13% alle 10:30 e passa di mano a 42.370 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,14% alle 16:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,17% alle 10:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,12% alle 13:00)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,11% alle 16:00)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,19%
Altre notizie
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (+0,15% alle 05:48)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,07% alle 05:48)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,08% alle 08:20)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (+0,18% alle 08:20)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (-0,14% alle 19:30)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (+0,07% alle 19:30)
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto