Brunello Cucinelli affonda in Borsa al ritorno agli scambi dopo la sospensione

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari per il titolo Brunello Cucinelli
, casa di moda quotata su Euronext Milan, nonostante le rassicurazioni arrivate dalla società
sul fatto che abbia agito nel "pieno rispetto delle regole comunitarie" in Russia. Il titolo era stato sospeso da Borsa Italiana dopo le 13 in attesa di comunicato, poi arrivato poco prima delle 16, orario in cui le azioni hanno ricominciato a scambiare
. Il titolo, tuttavia, è stato sospeso poco dopo per eccesso di ribasso
, mostrando poi un calo superiore al 10% quando i sistemi di Borsa gli hanno consentito di rifare prezzo.
La società ha detto di valutare azioni legali
a tutela della sua reputazione e degli interessi di tutti i suoi stakeholder, dopo che Morpheus Research, che detiene posizioni corte sul titolo, ha pubblicato oggi un report
con accuse sul comportamento della società in Russia, dopo le denunce di Pertento Partners la settimana scorsa.
L'indagine
di Morpheus Research, durata oltre tre mesi
e che ha coinvolto interviste con ex dipendenti e partner di Cucinelli, un'analisi approfondita dei dati commerciali e visite ai negozi russi di Cucinelli, ha messo in dubbio le affermazioni di Cucinelli e sostenuto che Cucinelli ha "ingannato gli azionisti". Avrebbe scoperto che Cucinelli continua a gestire diversi negozi a Mosca con un'ampia offerta di articoli a prezzi di migliaia di euro. La società di short selling ha inviato acquirenti in incognito in alcuni dei negozi Cucinelli di Mosca ad agosto e settembre 2025, i quali hanno confermato che i negozi sono aperti e vendono beni di lusso per diverse migliaia di euro
.
Alle 16.12, Brunello Cucinelli
mostra un ribasso del 12,26%, portandosi a 90,24 euro
. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 85,79 e successiva 81,35. Resistenza a 98,99.