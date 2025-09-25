CSP International Fashion Group, accordo per acquisire la francese V2D Creation

CSP International Fashion Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e tra i più importanti produttori italiani nel settore dell'intimo e donna e uomo, ha sottoscritto una, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza sul mercato francese e di accrescere il proprio know-how nell'ambito di merceologie diverse e complementari alla calzetteria.V2D Création ha realizzato nell'esercizio 2024, principalmente nel canale della grande distribuzione francese, attraverso il marchio di proprietà Steffy e i marchi in licenza Morgan e Brigitte Bardot, con un EBITDA di circa 0,9 milioni di euro ed un risultato netto di circa 0,8 milioni di euro. Al 31 dicembre 2024 la società presentava una posizione finanziaria netta positiva, non normalizzata, di circa 1 milione di euro.L'operazione consentirebbe a CSP Paris di rafforzare la propria posizione nel settore della lingerie/corsetteria francese, nel quale detiene attualmente una quota di mercato dell'8,5% grazie alla lingerie Well e al bodywear Le Bourget. L'acquisizione consentirebbe a CSP Paris di raggiungere una(il cui valore è di circa 400 milioni di euro di vendite al pubblico), confermandosi quale terzo player del settore.Con ricavi netti di corsetteria a livello di Gruppo, stimabili in oltre 30 milioni di euro dopo l'acquisizione, lain grado di migliorare la redditività dell'intero Gruppo CSP.Ladella partecipazione totalitaria nella società V2D Création, rettificata dell'ammontare della posizione finanziaria netta, si basa su di un multiplo dell'EBITDA adjusted. L'investimento complessivo previsto per l'operazione è stimabile in un range compreso traL'acquisizione verrebbe interamente finanziata da CSP Paris mediante il. Il closing dell'operazione, subordinato al positivo completamento delle attività di due diligence, al verificarsi di alcune condizioni sospensive e all'ottenimento dei consensi e delle autorizzazioni normative e regolamentari necessarie, è indicativamente previsto entro la fine dell'anno.