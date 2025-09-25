Cucinelli, per Astorri (ex Bio-On) è speculazione senza scrupoli: vicinanza all'imprenditore

(Teleborsa) - "La diffusione di informazioni tutte da verificare - e in alcuni casi prive di fondamento
- rischia di innescare reazioni emotive nei mercati e gli algoritmi di vendita fanno il resto, affossando il titolo con presunte denunce di illeciti non verificati, compromettendo anni di ricerca, impegno e lavoro, oltre a minare la reputazione presso clienti, fornitori e dipendenti". Lo ha detto Marco Astorri, ex CEO di Bio-On
, in merito a quanto successo oggi a Brunello Cucinelli
.
La casa di moda, quotata su Euronext Milan, ha chiuso la seduta odierna a -17,28% dopo le accuse di Morpheus Research
, che ha una posizione short sul titolo per le presunte attività in Russia
e le strategie di posizionamento e gesitone del marchio. La società ha confermato
"con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all'attività nel mercato russo".
"Chi ha vissuto certe dinamiche sa bene che, a volte, un report può pesare più di anni di bilanci certificati
. Il mercato tende spesso a reagire alle percezioni prima ancora che ai fatti, e questo può travolgere anche realtà solide", ha detto Astorri, la cui società nel 2019 aveva subito un attacco da parte del fondo shortista Quintessential Capital Management che ne aveva provocato il crollo in Borsa.
Il Tribunale di Bologna ha condannato in primo grado
i fondatori di Bio-On, Marco Astorri e Guido Cicognani, per il crac della società. Il processo di primo grado, chiuso con otto condanne e un'assoluzione, vedeva gli imputati accusati di bancarotta fraudolenta impropria, distrazione, tentato ricorso abusivo al credito e la manipolazione del mercato.
"È importante sottolineare l'immoralità di certi fondi, la cui logica è una speculazione puramente finanziaria, priva di scrupoli, che si maschera dietro presunte intenzioni a difesa della collettività - ha detto l'ex CEO di Bio-On - Un approccio di questo tipo mette il profitto immediato di pochi davanti al valore delle imprese, delle persone e dei territori. Per questo è fondamentale distinguere con prudenza tra accuse fondate e strategie di mercato, se vogliamo proteggere non solo le aziende e gli investitori, ma anche la credibilità stessa del sistema. Desidero esprimere la mia vicinanza all'imprenditore Brunello Cucinelli
e a tutti i lavoratori della sua azienda, che in queste ore si trovano a fronteggiare un improvviso e dannoso attacco".