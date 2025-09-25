Eni, completata cessione a Vitol del 30% nel progetto Baleine in Costa d Avorio

Eni

(Teleborsa) -ha perfezionato ladi una partecipazione del. Il progetto Baleine è il principale sviluppo offshore nel Paese ed è detenuto da Eni (47,25%), Vitol (30%) e Petroci (22,75%).La transazione è in linea con la strategia di Eni volta all', che prevede di anticipare la valorizzazione delle scoperte esplorative attraverso la riduzione delle partecipazioni in esse (il cosiddetto modello dual exploration).Eni e Vitol sono già partner neie questo accordo consolida ulteriormente latra le due società inEni è presente in Costa d’Avorio. Baleine è il primo progetto di Eni in Costa d'Avorio e il primo a zero emissioni in Africa. Il giacimento giant di Baleine è stato scoperto nel 2021, a 20 anni dall'ultima scoperta commerciale nel Paese; la produzione è iniziata in tempi record, nel 2023. Con una produzione complessiva tra Fase 1 e 2 di oltre 62.000 barili di petrolio e più di 75 milioni di piedi cubi di gas al giorno, destinata a salire fino a 150.000 barili di petrolio e 200 milioni di piedi cubi al giorno con l’avvio della Fase 3, il progettoBaleine rappresenta un pilastro fondamentale per soddisfare la domanda energetica interna.Vitol, società globale attiva nei settori energy e commodity, è presente in ambito Upstream in Africa occidentale da molti anni.