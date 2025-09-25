Fed, Bowman: quadro "più fragile" del previsto nel mercato del lavoro

(Teleborsa) - I dati relativi al mercato del lavoro hanno mostrato une nel frattempo "siamo nel raggio d'azione del nostro mandato" sull'inflazione. Lo ha detto, Vice Chair for Supervision della Federal Reserve, durante un evento, sostenendo che la Fed dovrebbe spostare la sua attenzione sul mercato del lavoro.Bowman è ora più convinta che ipiuttosto che un fattore di inflazione persistente.