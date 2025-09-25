Fed, Bowman: quadro "più fragile" del previsto nel mercato del lavoro

(Teleborsa) - I dati relativi al mercato del lavoro hanno mostrato un quadro "più fragile" del previsto
e nel frattempo "siamo nel raggio d'azione del nostro mandato" sull'inflazione. Lo ha detto Michelle Bowman
, Vice Chair for Supervision della Federal Reserve, durante un evento, sostenendo che la Fed dovrebbe spostare la sua attenzione sul mercato del lavoro.
Bowman è ora più convinta che i dazi rappresentino probabilmente un aggiustamento dei prezzi una tantum
piuttosto che un fattore di inflazione persistente.