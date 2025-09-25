Milano 17:20
Fed, Bowman: quadro "più fragile" del previsto nel mercato del lavoro
(Teleborsa) - I dati relativi al mercato del lavoro hanno mostrato un quadro "più fragile" del previsto e nel frattempo "siamo nel raggio d'azione del nostro mandato" sull'inflazione. Lo ha detto Michelle Bowman, Vice Chair for Supervision della Federal Reserve, durante un evento, sostenendo che la Fed dovrebbe spostare la sua attenzione sul mercato del lavoro.

Bowman è ora più convinta che i dazi rappresentino probabilmente un aggiustamento dei prezzi una tantum piuttosto che un fattore di inflazione persistente.


