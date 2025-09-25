Milano 14:55
42.145 -0,66%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 14:55
9.205 -0,49%
Francoforte 14:55
23.396 -1,15%

Francoforte: giornata depressa per Kion

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Kion
Ribasso composto e controllato per Kion, che presenta una flessione del 2,76% sui valori precedenti.
Condividi
```