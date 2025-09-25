Francoforte: in calo Siemens Energy

leader delle energie rinnovabili

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,94% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 98,87 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 93,77. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 104.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)