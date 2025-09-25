Francoforte: movimento negativo per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big tedesca delle costruzioni
, che mostra un decremento dell'1,93%.
La tendenza ad una settimana di Hochtief
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso delle costruzioni
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hochtief
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 226 Euro. Primo supporto a 221,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 219,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)