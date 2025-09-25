Milano 12:20
42.353 -0,17%
Nasdaq 24-set
24.504 0,00%
Dow Jones 24-set
46.121 -0,37%
Londra 12:20
9.228 -0,24%
Francoforte 12:20
23.520 -0,62%

Francoforte: movimento negativo per Hochtief

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Hochtief
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big tedesca delle costruzioni, che mostra un decremento dell'1,93%.

La tendenza ad una settimana di Hochtief è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso delle costruzioni. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hochtief evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 226 Euro. Primo supporto a 221,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 219,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```