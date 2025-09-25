Leonardo, contratto di estensione servizi di supporto per le Forza Aerea del Kuwait

Leonardo

(Teleborsa) - Ilha deciso didiper la flotta di velivoli Eurofighter della Forza Aerea del Kuwait, programma aeronautico per il qualeIn base al nuovo contratto di servizio, ile l’saranno forniti localmente da Leonardo Aviation Services presso la base aerea Salem Al Sabah, fino a. Questo traguardo rappresenta un ulteriorerafforzamento della partnership strategica tra Leonardo e il Kuwait.Nel 2016, il Paese haper potenziare il proprio sistema di difesa aerea. L’avvio delle consegne è avvenuta alla fine del 2021 e la maggior parte degli aeromobili ordinati è stata già consegnata ed è operativa. I velivoli, prodotti in Italia, sono dotati dello standard di produzione più avanzato attualmente disponibile.Leonardo Aviation Services, società kuwaitiana, opera come, fornendo supporto logistico integrato – che comprende Supporto Ingegneristico, Manutenzione, Riparazione, Revisione e Aggiornamento, Supply Chain Management – e soluzioni di addestramento per equipaggi di volo e di terra degli Eurofighter Typhoon.La fornitura dirappresenta un pilastro della strategia globale di Leonardo per consentire le operazioni più efficienti ed efficaci nell’impiego delle proprie tecnologie, attraverso servizi avanzati, personalizzati e il più possibile vicini agli operatori. Le attività di supporto svolte in Kuwait consentiranno di massimizzare le elevate capacità operative garantite dagli Eurofighter Typhoon persoddisfare i requisiti nazionali di difesa aerea.