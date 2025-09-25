Londra: ConvaTec Group in forte discesa

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di prodotti e tecnologie medicali
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,69% sui valori precedenti.
L'andamento di ConvaTec Group
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di ConvaTec Group
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 2,2 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 2,289. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 2,166.
