Londra: ConvaTec Group in forte discesa

società di prodotti e tecnologie medicali

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,69% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 2,2 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 2,289. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 2,166.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)